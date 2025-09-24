Die Umwidmung der Bundesstraße B180 beschäftigt Zeitz weiter. Streit gibt es noch ums Geld, zwei Brücken und die ausstehende Entscheidung des Ministeriums.

Umwidmung B180 kommt: Die Bundesstraße soll endlich raus aus Zeitz - Was OB Thieme zum Zeitplan sagt

Seit Jahren ringt Zeitz um die Verlegung der B180. Streitpunkt bleibt die Finanzierung von Brücken und die angekündigte Entscheidung des Ministeriums.

Zeitz/MZ. - Vielleicht gibt es schon in der Sitzung des Bauausschusses an diesem Mittwoch, spätestens aber in der Stadtratssitzung im Oktober, aktuelle Aussagen zur B180 von Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU). „Dass die Umwidmung kommt, ist mittlerweile unstrittig", sagt Thieme dazu, „wann sie kommt, hingegen weiterhin unsicher.“