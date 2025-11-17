Bierlaune bringt Spaß und Unterhaltung: Biergarten-Team, Kulturanstalt und Sparda-Bank organisieren das erste Ascherslebener Mensch-ärgere-dich-nicht-Turnier. Ob es ein Erfolg ist?

Auch Ascherslebens OB Steffen Amme (2.v.r.) versucht sein Glück beim ersten Ascherslebener Mensch-ärgere-dich-nicht-Turnier.

Aschersleben/MZ - „Lasst die Spiele beginnen!“, ruft Denis Bromann in die Runde und startet damit am Sonnabendnachmittag das erste Ascherslebener Mensch-ärgere-dich-nicht-Turnier. Die mit Nummern und Spielbrettern versehenen Tische im kleinen Saal des Bestehornhauses sind voll besetzt und der Raum ist in den Spielfeldfarben Rot, Blau, Gelb und Grün erleuchtet. Die Leute – wild zusammengewürfelt und sich oft unbekannt – dürfen starten: in ein geselliges, lustiges Spiele-Abenteuer.