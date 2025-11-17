Tamara Zieschang hält in der Wittenberger Stadtkirche eine Kanzelrede. Wie in diesem Jahr das Thema der besonderen Reihe lautet und wo die Politikerin Gefahren für die Demokratie sieht.

Ministerin Zieschang spricht bei Wittenberger Kanzelrede über Freiheit, Demokratie und Migration

Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang bei ihrer Kanzelrede in der Stadtkirche Wittenberg

Wittenberg/MZ. - Zur letzten Kanzelrede in diesem Jahr begrüßte die Evangelische Stadtkirchengemeinde in Wittenberg am Sonntagvormittag Tamara Zieschang, die Ministerin für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt. Nachdem Zieschang die Kanzel betreten hatte, warteten die Anwesenden gespannt auf ihre Ausführungen zum Thema „Die Freiheit die ich meine...“, das ist das Motto, unter dem die Organisatoren der diesjährigen Kanzelreden ihre Vortragenden vereint haben.