In der 2. Handball-Bundesliga trennt sich der Dessau-Roßlauer HV vom gastgebenden TV Hüttenberg mit einem Unentschieden. Es ist gerecht - und trotzdem extrem glücklich. Hüttenberg hatte zehn Sekunden vor Schluss den Ball.

Wahnsinn in Hüttenberg - Marcel Nowak trifft in der Schlusssekunde zum 28:28-Ausgleich

Riesenjubel der DRHV-Männer beim TV Hüttenberg nach dem Ausgleich in letzter Sekunde.

Hüttenberg/MZ. - Was für ein Finish: Kurz vor dem Schlusszeichen gelingt Marcel Nowak am Sonntagabend der Treffer zum 28:28-Ausgleich für den Dessauer-Roßlauer HV im Auswärtsspiel beim Tabellennachbarn TV Hüttenberg. Ein weiterer Punkt geht damit auf das Konto der Zweitliga-Handballer von DRHV-Trainer Vanja Radic.