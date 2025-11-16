Der Weg auf der B91 von der A38-Abfahrt Leuna nach Merseburg ist oft ein Stop-and-Go. Der LSBB-Chef erklärt, warum gerade am Ortseingang Ampeln nicht koordiniert schalten - und wo es in der Domstadt grüne Wellen gibt.

Warum Autofahrer auf dem Weg nach Merseburg so oft rot sehen

Merseburg/MZ. - Die Preußen haben einst im 19. Jahrhundert die schnurgerade Straße aus Merseburg hinaus gen Weißenfels angelegt. Jenseits der Stadtgrenzen heißt die Strecke heute B91 und führt von der A38-Abfahrt kommend in einer Line bis zur Abfahrt an der Spinne. Ohne Kurve ja, aber nicht ohne Ampel. Und die sind gern Rot. Auch bei Einhaltung der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeiten werden Autofahrer nicht mit einer „grünen Welle“ belohnt.