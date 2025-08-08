weather wolkig
Kfz-Zulassung im Burgenlandkreis Was ein Mann aus Osterfeld bei der Abmeldung seines Fahrzeuges via Internet erlebte

Um Zeit zu sparen, versuchte ein Mann aus Osterfeld, sein Fahrzeug per Internet beim Burgenlandkreis abzumelden. Was er dabei erlebte und warum er nun trotzdem in die Zulassungsstelle des Burgenlandkreises muss.

Von Iris Richter Aktualisiert: 08.08.2025, 14:51
Die Kfz-Zulassungsstellen im Burgenlandkreis arbeiten nun nach einigen Wochen wieder regulär.
Osterfeld/Zeitz/MZ. - Seit dieser Woche sollen die Kfz-Zulassungsstellen im Burgenlandkreis wieder normal arbeiten. In den zurückliegenden Wochen kam es dort wegen personeller Engpässe und Softwareumstellung zu langen Wartezeiten. Die Außenstellen in Zeitz und Weißenfels waren gleich ganz geschlossen.