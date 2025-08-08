In der Blasiikirche, der städtischen Kulturkirche in Quedlinburg, gibt es derzeit einen „Farbenrausch“: Was in dieser Ausstellung zu sehen ist, und wer hier ausstellt.

„Farbenrausch“ in Quedlinburg: Was in der Blasiikirche zu sehen ist

Stellen in der Blasiikirchein Quedlinburg gemeinsam aus: Petra Jödicke, Sonja Rogalinski, Hanna Freytag, Christiane Rasehorn und Gudrun Fürchtenicht (v. l.).

Quedlinburg/MZ. - Stadtansichten, Blumen, Porträts, meist kraftvoll und in leuchtenden Farben, mitunter aber auch in Pastelltönen und filigran – vielfältig sind die Arbeiten einer Gruppe von Hobbymalerinnen aus Quedlinburg, die schon mehrfach gemeinsam und in unterschiedlicher Zusammensetzung ausgestellt hat. Für ihre aktuelle Exposition sind Hanna Freytag, Gudrun Fürchtenicht, Petra Jödicke, Christiane Rasehorn und Sonja Rogalinski auch neue Wege gegangen. Zu sehen ist das in der Ausstellung „Farbenrausch – Fürchte die nicht vor der Kunst“, mit der in der Blasiikirche insgesamt 44 Werke der Hobbymalerinnen gezeigt werden.