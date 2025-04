Besonderer Anziehungspunkt im Harz Kulturkirche in Quedlinburg: Neuer Besucherrekord

Sie ist seit inzwischen 30 Jahren städtische Kulturkirche: die Kirche St. Blasii in Quedlinburg. Wie sich Besucherzahlen entwickelt haben, worauf sich Gäste in diesem Jahr freuen können, und was ganz neu ist.