Heike Ludwig aus Gräfenhainichen ist seit ihrer Krebsdiagnose vor fünf Jahren Patientin im Onkologischen Zentrum am Städtischen Klinikum in Dessau. Nun hat sie dort eine Ausstellung gestaltet. Warum das in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes ist.

Krebspatientin Heike Ludwig aus Gräfenhainichen macht anderen Mut und will mit ihrer Kunst Gutes tun

Unter dem Motto „Kunst kann Gutes tun“ stellt Heike Ludwig in der Onkologischen Station des Städtischen Klinikums in Dessau aus.

Dessau/MZ. - Was hing eigentlich zuvor an den Wänden im Onkologischen Zentrum des Städtischen Klinikums in Dessau? So recht können sich die Mitarbeiter nicht erinnern, stehen nun aber staunend vor den Bildern von Heike Ludwig aus Gräfenhainichen.