Der Zauber der Einschulung geht für die meisten Kinder von der Zuckertüte aus. Prominente aus Mansfeld-Südharz erinnern sich, was sich in ihrer Tüte verbarg.

Es ist Einschulung und die Zuckertüte für die meisten Abc-Schützen wohl das Wichtigste an diesem Tag.

Sangerhausen/MZ. - Es ist Einschulung. Auch die Abc-Schützen aus Mansfeld-Südharz bekommen ihre Zuckertüten - das wohl wichtigste Utensil des Tages. Was wird wohl drinstecken? Können die Knirpse ihre Tüte überhaupt selbst tragen? Und was passiert, wenn die Zuckertüte ausgepackt ist? Fragen über Fragen, die sich Eltern stellen. Im Laufe der Jahre verlieren die Antworten darauf an Bedeutung. Welche Erinnerungen haben Prominente aus Mansfeld-Südharz an ihre Einschulung beziehungsweise an ihre Zuckertüte, die dem Schulalter längst entwachsen sind? Das wollte die MZ wissen.