weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zeitz
    4. >

  4. Zeitzer richtet Meisterschaften im Vierkampf aus: Aus dem Wasser aufs Pferd: Junge Zeitzerin startet im Vierkampf

Zeitzer richtet Meisterschaften im Vierkampf aus Aus dem Wasser aufs Pferd: Junge Zeitzerin startet im Vierkampf

Zeitzer Reitverein richtet am bevorstehenden Wochenende Meisterschaft im ungewöhnlichen Vierkampf aus. Dazu gehören Schwimmen, Laufen, Dressur- und Springreiten. Wie der Verein das Ereignis stemmen will.

Von Yvette Meinhardt 29.10.2025, 11:50
Michelle Weihmann ist ein hoffnungsvolles Talent im Zeitzer Reitverein und startet am Wochenende zu den Mitteldeutschen Meisterschaften im Vierkampf.
Michelle Weihmann ist ein hoffnungsvolles Talent im Zeitzer Reitverein und startet am Wochenende zu den Mitteldeutschen Meisterschaften im Vierkampf. Foto: Y. Meinhardt

Zeitz/MZ. - Ein ganz besonders Sportereignis steht am Wochenende bevor. Der Zeitzer Reit- und Fahrverein richtet die Mitteldeutschen Meisterschaften mit den Landesmeisterschaften im Vierkampf aus. Doch was verbirgt sich dahinter?