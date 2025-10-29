Zeitzer richtet Meisterschaften im Vierkampf aus Aus dem Wasser aufs Pferd: Junge Zeitzerin startet im Vierkampf
Zeitzer Reitverein richtet am bevorstehenden Wochenende Meisterschaft im ungewöhnlichen Vierkampf aus. Dazu gehören Schwimmen, Laufen, Dressur- und Springreiten. Wie der Verein das Ereignis stemmen will.
29.10.2025, 11:50
Zeitz/MZ. - Ein ganz besonders Sportereignis steht am Wochenende bevor. Der Zeitzer Reit- und Fahrverein richtet die Mitteldeutschen Meisterschaften mit den Landesmeisterschaften im Vierkampf aus. Doch was verbirgt sich dahinter?