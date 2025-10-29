Zweite Niederlage für Rotation Aschersleben: Das Team von der Eine kassierte auswärts vier Tore.

Rotation Aschersleben verlor knapp in Pretzien. Paul Siegel (beim Schuss) erzielte dort bereits seinen zehnten Saisontreffer.

Aschersleben/MZ - Rotation Aschersleben kehrt mit einer knappen Niederlage im Gepäck aus Pretzien zurück. Die Kicker aus Aschersleben bäumten sich nach dem 1:4-Rückstand auf, schossen noch zwei Tore – aber es reichte nicht. „Nur Fußballspielen reicht manchmal nicht aus“, betont Trainer Thomas Nehm nach der 3:4-Niederlage.