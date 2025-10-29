Silke Schoder gewinnt - auch mit etwas Losglück - die zehnte Runde. In den Gesamtwertungen führen weiter ein Wetzendorfer und ein Freyburger Team.

Naumburg/tok. - Silke Schoder aus Naumburg hat die zehnte Runde des regionalen Fußball-Tippspiels von Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH Naumburg gewonnen. Die 62-Jährige, die als Sekretärin bei den Domstiftern arbeitet und ehrenamtlich für die Naumburger Kulturakademie tätig ist, kam wie der Weißenfelser Lars Drischmann auf neun Punkte, hatte aber Glück beim Losen.

Der Gesamtsieger oder die Gesamtsiegerin unseres Tippspiels erhält am Ende der Hinrunde eine BLK-Guthabenkarte im Wert von 500 Euro, spendiert von der Firma ESM.

Resultate/Silke Schoders Tipps:

SC Naumburg – FSV Bennstedt 0:0/1:2

FC RSK Freyburg – SV Großgrimma 4:0/2:1

Schönburg/Possenhain-Leißling – Bad Kösen II 5:4/2:1

ZWK Nebra II – Rot-Weiß Weißenfels II ausgefallen

SC Naumburg III – SV Mertendorf II 1:1/1:1

FC ZWK Nebra – Baumersrodaer SV 1:1/3:0

SC Naumburg II - SV Kretzschau 2:5/0:2

SSC Weißenfels III – Blau-Weiß Bad Kösen 0:5/1:3

VfB Großgörschen – FSV Klosterhäseler 0:2/1:2

BSC Laucha – SV Braunsbedra 2:0/2:2

Stand der Gesamtwertung:

1. Axel Böttger (Wetzendorf) 85

2. Ralf Nebe (Freyburg) 83

3. Hildegard Haller (Gernstedt) 79

4. Tim Ködderitzsch (Naumburg) 77

5. Claudia Seifarth (Naumburg) 76

5. Oliver Oswald (Kistritz) 76

5. Lucas Hoffmann (Laucha) 76

5. Malte Fricke (Gernstedt) 76

5. Heiko Richter (Hassenhausen) 76

5. Stefan Bärhold (Lossa) 76

Das beste Team der Gesamtwertung bleiben die „Freyburger Jungs“ Ralf Nebe, Tino Jaenisch und Jens Butthof mit nunmehr 75,67 Punkten im Schnitt. Für den Sieg in der Mannschaftsgesamtwertung gibt es am Ende der Hinrunde einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Sporthaus F.C.Röder.