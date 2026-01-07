Zeitz/MZ. - Am Sonntag, dem 11. Januar 2026, 10.30 Uhr lädt die Leuchtturmgemeinde Zeitz, Steinsgraben 37, zum Konzertgottesdienst mit Thomas Rups Unger (bekannt von der Gruppe De Randfichten) und Peter Kreißl (ehemaliger Frontmann bei den Hutzenbossen) ein. Die beiden Musiker werden im Gottesdienst Lieder zum Mitsingen und zum Genießen präsentieren und in der Anmoderation der Lieder aus ihrem Leben und von ihren Erfahrungen mit Jesus Christus berichten. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung ist ein Projekt der christlichen Gemeinden in Zeitz zur gemeinsamen Gebetswoche.