Ob Zeichnen, Handarbeiten oder digitale Spiele: In der Tagespflege der Lebenshilfe Mansfelder Land ist für Senioren der Alltag alles andere als langweilig. Warum das Angebot immer wichtiger wird.

Wo Ruhestand nicht in Einsamkeit endet: Tagespflege der Lebenshilfe gibt Senioren Halt

Eisleben/MZ - Marika Herlt ist ganz vertieft in ihre Zeichnung. Akkurat setzt sie jeden Strich. Dabei lässt sie sich auch vom Stimmengewirr in der Tagespflege nicht aus der Ruhe bringen. Wenn sie nicht zeichnet, dann findet man sie häufig bei Handarbeiten. Häkeln und Stricken haben es ihr angetan.