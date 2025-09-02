Der Burtschützer Hof bietet in 24 Wohnungen ein Zuhause für drei Generationen. Geselligkeit, Turnhalle mit Kino und Gastronomie unter einem Dach. Welche Betreiber jetzt gesucht werden.

Birgit Münchow fühlt sich auf dem Burtschützer Hof seit Jahren wohl. Hier gibt es eine gute Nachbarschaft und eine schöne Gemeinschaft.

Burtschütz/MZ. - Ein moderner Neubau steht am Rande von Burtschütz. Auf einem Vierseithof wurden die 200 Jahre alten Fachwerkhäuser stilvoll saniert. Wo der einstige Stall stand, schließt ein eleganter Neubau die Lücke. Licht durchflutet die Wohnungen, der Zuschnitt der Räume ist großzügig. Vom Balkon aus kann man bei schönem Wetter die Silhouette von Leipzig sehen. Eine architektonisch auffällige Brücke schwingt hinüber zu einem weiteren Neubau. Hier überrascht eine moderne Turnhalle mit sanitären Anlagen und Duschen. „Eigentlich wollten wir nach zwei Jahren mit allem fertig sein. Jetzt sind es sieben geworden“, sagt Reiner Pigors.