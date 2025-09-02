Bernburg/MZ. - In der WelterbeRegion Anhalt-Dessau-Wittenberg sind Ende vergangener Woche die Regionalsieger des landesweiten Wettbewerbs „Gästeliebling 2025“ in den drei Kategorien Hotel, Pension/Gasthof sowie Ferienwohnung feierlich ausgezeichnet worden, darunter auch eine Pension in Bernburg.

Die Ehrungen fanden direkt vor Ort in den jeweils ausgezeichneten Betrieben statt – von Bernburg bis Lutherstadt Wittenberg. Den Auftakt machte die Auszeichnung der Pension am Werder in Bernburg, die erneut als Regionalsieger in der Kategorie Pension/Gasthof gewürdigt wurde. Im Anschluss ging es weiter nach Lutherstadt Wittenberg, wo das martas Hotel als bestes Hotel der Region ausgezeichnet wurde. Den Abschluss bildete die Verleihung an das Boardinghouse Wittenberg, das in der Kategorie Ferienwohnung überzeugte.

Begleitet wurden die Auszeichnungen von Martin Schulze, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Sachsen-Anhalt, und Anika Kinnemann, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes WelterbeRegion Anhalt-Dessau-Wittenberg. Beide überbrachten persönliche Glückwünsche und hoben die Relevanz der Auszeichnung für den Qualitätstourismus in der Region hervor. „Die Auszeichnung ’Gästeliebling’ ist ein starkes Zeichen für Qualität und gelebte Gastfreundschaft. Sie zeigt, dass Serviceorientierung und authentische Gastgeberkultur bei den Gästen ankommen – und das in einer Region, die durch ihre kulturelle Vielfalt und landschaftliche Schönheit besticht“, so Martin Schulze.

Auch Anika Kinnemann betonte den besonderen Wert des Wettbewerbs:„Der Gästeliebling ist kein Jurypreis, sondern spiegelt direkt das wider, was Gäste erleben und online teilen. In Zeiten, in denen Reiseentscheidungen zunehmend durch Bewertungen und Kommentare im Internet beeinflusst werden, gewinnen solche Auszeichnungen immer mehr an Bedeutung – vor allem bei der Onlinebuchung oder der Recherche nach passenden Unterkünften. Für unsere Region ist das eine wertvolle Bestätigung und ein starkes Signal an zukünftige Gäste.“ Seit 2020 vergibt der Tourismusverband Sachsen-Anhalt jährlich die Auszeichnung. Die Erhebung basiert auf der Bewertungsplattform TrustYou, die Bewertungen aus über 250 Portalen aggregiert. Für die Teilnahme qualifizieren sich Unterkünfte mit mindestens 70 Onlinebewertungen.