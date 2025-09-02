weather regenschauer
Nachdem bereits der Ortsteil Roßlau in der letzten Woche eine eigene Webseite vorgestellt hat, zieht nun auch Mildensee mit einem eigenen Internetauftritt nach. Wie es dazu kam. Was man bieten will.

Von Thomas Steinberg 02.09.2025, 18:15
Christian Schröder hat die Website vom SV Mildensee gestaltet.
Christian Schröder hat die Website vom SV Mildensee gestaltet. Foto: Thomas Ruttke

Mildensee/MZ. - Was Roßlau recht ist, kann Mildensee nur billig sein: Wenige Tage, nachdem die Internetseite unser-rosslau.de ans Netz gegangen ist, wurde Sonntagvormittag, 30. August, mildensee.de offiziell freigeschaltet.