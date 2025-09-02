Auf Roßlauer Spuren Digitaler Flashmob zum Auftakt: Mildensee geht mit einer eigenen Webseite an den Start

Nachdem bereits der Ortsteil Roßlau in der letzten Woche eine eigene Webseite vorgestellt hat, zieht nun auch Mildensee mit einem eigenen Internetauftritt nach. Wie es dazu kam. Was man bieten will.