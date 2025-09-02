Auf Roßlauer Spuren Digitaler Flashmob zum Auftakt: Mildensee geht mit einer eigenen Webseite an den Start
Nachdem bereits der Ortsteil Roßlau in der letzten Woche eine eigene Webseite vorgestellt hat, zieht nun auch Mildensee mit einem eigenen Internetauftritt nach. Wie es dazu kam. Was man bieten will.
02.09.2025, 18:15
Mildensee/MZ. - Was Roßlau recht ist, kann Mildensee nur billig sein: Wenige Tage, nachdem die Internetseite unser-rosslau.de ans Netz gegangen ist, wurde Sonntagvormittag, 30. August, mildensee.de offiziell freigeschaltet.