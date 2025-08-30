Eine neue Webseite für Roßlau soll die Anlaufstelle für alle wichtigen Informationen rund um Veranstaltungen, Ortschronik, Vereine, Sehenswürdigkeiten oder Gaststätten werden. Zum Start kann sich die Seite sehen lassen. Welche Baustellen es noch gibt.

„unser-rosslau.de“ ist im Netz - Elbestadt präsentiert eigene Webseite als Anlaufstelle

Bei der Ehrenamtsveranstaltung in der Roßlauer Feuerwache wird die neue Webseite „Unser Roßlau“ vorgestellt.

Rosslau/MZ - Mike Kaltofen hat eine Vision: Die neue Website soll für alle Roßlau-Interessierten die erste Anlaufstelle werden. Kaltofen sagt das am frühen Montagabend vor Dutzenden Zuhörern in der Roßlauer Feuerwache. Hinter ihm ist sie auf einem großen Bildschirm zu sehen, die wenige Stunden zuvor freigeschaltete Website „unser-rosslau.de“.