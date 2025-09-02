45-Jähriger muss sich nach schwerem Unfall auf der A 36, bei dem seine Beifahrerin ums Leben kam, vor dem Amtsgericht Bernburg verantworten. Dieses Urteil wurde gesprochen.

Haft nach tödlicher Drogenfahrt auf der A 36 bei Ilberstedt - Beifahrerin stirbt noch am Unfallort

Das Autowrack vom Unfall auf der A36. Bei dem Unfall kam die Beifahrerin ums Leben.

Bernburg/Ilberstedt/MZ. - Er saß der Mutter seiner verstorbenen Lebensgefährtin im Saal 119 des Bernburger Amtsgerichts fast direkt gegenüber, aber wagte sich nicht, ihr direkt in die Augen zu schauen. Mit gesenktem Kopf und bis zu seinem „letzten Wort“ kam ihm keine einzige Silbe über die Lippe. Erst dann entschuldigte sich der Mann bei seiner „Ex-Schwiegermutter“.