Seit vielen Jahren ist Sylvia Neef nun schon Lernpatin an der Grundschule in Hohenmölsen. Wie ihre Arbeit mit den Kindern dort aussieht und womit sie die Kinder am meisten begeistern kann.

Lernspiele wie „Wort-Tüftel“ spielen die Grundschulkinder in Hohenmölsen mit Lernpatin Sylvia Neef besonders gern.

Hohenmölsen/MZ. - Für die Grundschüler in Sachsen-Anhalt hat der Ernst des Lebens bereits Anfang August begonnen. In dieser Woche ist es nun auch für Sylvia Neef so weit. Denn die Rentnerin nimmt ihre Arbeit als Lernpatin wieder auf.