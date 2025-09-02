In Muldestausee geht der Bürgermeister in Widerspruch gegen einen Ratsbeschluss. Grund dafür ist eine Prüfung durch den Landkreis.

Rat und Muldestausee-Bürgermeister im Clinch: Entlastung zum Haushalt wird erneut verweigert

In der Gemeindeverwaltung in Pouch ging der Prüfbescheid zum Haushalt ein.

Pouch/MZ. - Bürgermeister werden nach Prüfung aller vorliegenden Unterlagen durch die zuständigen Behörden vom Gemeinderat für das jeweilige Haushaltsjahr entlastet – vorausgesetzt, ein positiver Prüfvermerk liegt vor. In der Gemeinde Muldestausee ist das nicht der Fall.