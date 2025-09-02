An der Elbebrücke vor Roßlau hat es am Dienstagmorgen einen Unfall gegeben.

Ford-Fahrer verliert Kontrolle über sein Auto - Elbebrücke muss am Morgen gesperrt werden

Dessau-Roßlau/MZ. - Im morgendlichen Berufsverkehr hat es am Dienstagmorgen, 2. September, an der Roßlauer Elbebrücke einen schweren Unfall gegeben.

Nach Angaben aus dem Polizeirevier hat dort gegen 7.45 Uhr ein 72-jähriger Ford-Fahrer auf dem Weg in Richtung Roßlau die Kontrolle über sein Auto verloren und ist dort gegen die Leitplanke gefahren. Ursache könnte ein medizinischer Notfall gewesen sein. Die Ermittlungen dauern an.

Der 72-jährige Autofahrer wurde schwer verletzt ins Klinikum gebracht. Die Elbebrücke musste zur Unfallaufnahme gesperrt werden. Die Sperrung wurde noch am Vormittag wieder aufgehoben.