Unfall Am Zollrain / Richard-Paulick-Straße Crash zweier Pkw an Kreuzung in Halle - Fahrerin schwer verletzt
Durch einen Unfall ist es Montagnachmittag an der Kreuzung Zollrain / Richard-Paulick-Straße in Halle zu Verkehrsbehinderungen gekommen.
02.09.2025, 11:57
Halle (Saale). - Montagnachmittag hat sich an der Kreuzung Zollrain / Richard-Paulick-Straße in Halle ein Unfall mit zwei Pkw ereignet, teilt die Polizei mit.
Demnach sind die zwei Autos durch Missachtung der Vorfahrt an der Kreuzung miteinander zusammengestoßen. Dabei seien beide Fahrer verletzt worden - eine Unfallbeteiligte schwer.
Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei weiter. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Unfall und die Bergung der Autos kam es in diesem Bereich zu Verkehrsbehinderungen.