Durch einen Unfall ist es Montagnachmittag an der Kreuzung Zollrain / Richard-Paulick-Straße in Halle zu Verkehrsbehinderungen gekommen.

An der Kreuzung Zollrain / Richard-Paulick-Straße in Halle hat es am Montag einen Unfall gegeben.

Halle (Saale). - Montagnachmittag hat sich an der Kreuzung Zollrain / Richard-Paulick-Straße in Halle ein Unfall mit zwei Pkw ereignet, teilt die Polizei mit.

Demnach sind die zwei Autos durch Missachtung der Vorfahrt an der Kreuzung miteinander zusammengestoßen. Dabei seien beide Fahrer verletzt worden - eine Unfallbeteiligte schwer.

Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei weiter. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Unfall und die Bergung der Autos kam es in diesem Bereich zu Verkehrsbehinderungen.