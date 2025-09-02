weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Salzlandliga: SC Seeland klarer Derbysieger gegen Rotations-Spieler aus Aschersleben

Nach Rückstand die Partie gedreht: Der SC Seeland gewinnt durch zwei „Doppelpacker“ deutlich mit 4:1 das Salzlandliga-Punktspiel gegen Rotation Aschersleben. Es gibt aber einen Wermutstropfen.

Von Ingo Gutsche 02.09.2025, 12:15
Seeland-Akteur Bruno Kropf (r.) im Duell mit Ascherslebens Justin Zimmermann.
Seeland-Akteur Bruno Kropf (r.) im Duell mit Ascherslebens Justin Zimmermann. (Foto: Thomas Tobis)

Nachterstedt/MZ - Ein Quartett startete in der Salzlandliga mit der Optimal-Ausbeute von sechs Zählern nach zwei Partien in die neue Saison. Darunter die Mannschaften vom FSV Drohndorf-Mehringen und dem SC Seeland. Der SCS feierte am Sonntag einen ungefährdeten 4:1-Heimerfolg im Derby gegen Rotation Aschersleben.