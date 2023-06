Zeitz/MZ - In eine besondere Schlemmer„meile“ verwandelt sich der Zeitzer Roßmarkt am ersten Julitag. Denn da sind die Einwohner der Stadt zum ersten Bürger-Brunch-Buffet eingeladen. Auf den Tisch komme, was die Menschen zum Essen und Trinken mitbringen. Und jeder, so Katrin Gröschel, Sachgebietsleiterin Bildung, Jugend und Sport in der Stadtverwaltung, könne ohne Anmeldung teilnehmen. Mit dem Brunch soll ein kulinarisches Erlebnis geboten werden. Bürger haben praktisch im wahrsten Wortsinn die Möglichkeit, über den eigenen Tellerrand zu schauen und natürlich miteinander ins Gespräch zu kommen.

Das Buffet ist ein Angebot in einer ganz speziellen Woche, die vom Sonnabend, 24. Juni, bis Sonntag, 2. Juli, in Zeitz stattfindet. Denn da heißt es „Sommer, Sonne, Toleranz“. Angeboten und organisiert wird sie von der Stadt Zeitz gemeinsam mit dem Verein „Toleranz-Tunnel“ aus der Zeitzer Partnerstadt Detmold. Und es geht dabei um ein gutes Miteinander im Kleinen wie im Großen: in der Familie, in der Klasse, in der Stadt und in der Gesellschaft beispielsweise. Und dabei spielen Toleranz und Respekt entscheidende Rollen. Der Verein Toleranztunnel setzt sich dabei nicht nur mit gegenwärtigen Alltagsfragen auseinander. Zusammen mit der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus hat er die interaktive Ausstellung „ToleranzRäume“ entwickelt. Mit ihr sollen die Menschen zum Nachdenken angeregt werden. Zum Nachdenken zum Beispiel darüber, wie tolerant man selbst ist, was Toleranz überhaupt bedeutet, aber auch darüber, wie Konflikte gewaltfrei gelöst werden können. Allerdings geht es aber auch um die Frage, wo die Toleranz ihre Grenzen hat oder haben sollte. Die Ausstellung, so Rainer Heller vom Vereinsvorstand, komme nicht mit erhobenem Zeigefinger daher. Ihr Besuch solle Spaß bereiten. Der „ToleranzRaum“, der auf dem Altmarkt stehen wird, und von 8 bis 18 Uhr geöffnet ist, wird beschrieben als „farbenfroher Ausstellungscontainer“, der zum Thema auch interaktive Angebote unterbreitet. Im Container können die Besucher zum Beispiel ein großes Wimmelbild entdecken, das eine ganze Reihe von Alltagssituationen zeigt, in denen Respekt und Toleranz notwendig sind - zum Beispiel im Nebeneinander von Rad- und Autofahrern auf der Straße. Das Bild, so Heller, rege zum Nachdenken, aber auch zum Diskutieren an. Aufmerksamkeit wird im Container aber auch auf Ereignisse und Entwicklungen gelenkt, die eben nicht mehr geduldet, also toleriert werden können und konnten. Zum Besuch des Containers und seiner Angebote ringsherum waren am Donnerstag bereits 28 Schulklassen aus Zeitz und Umgebung – ab fünfter Klasse – angemeldet. Das Projekt wird vom Bundestag gefördert.

Im Rahmen der Toleranzwoche gibt es in Zeitz unter anderem Lesungen, Livemusik, Workshops, einen Vortrag über jüdische Kultur in Zeitz, Spiel und Spaß. Am letzten Tag findet ab 17 Uhr ein Abschlusskonzert auf dem Altmarkt statt. Am Vormittag gibt es an gleicher Stelle ein Fest der Demokratie zu erleben. Offiziell eröffnet wird die Woche am Sonnabend, 24. Juni, 16 Uhr, auf dem Altmarkt.