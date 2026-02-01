Alttextilien lassen sich ganz einfach auf dem Wertstoffhof in Zeitz entsorgen. Ganz egal, ob noch gut tragbar oder unbrauchbar. Warum es völlig unnötig ist, Altkleider in die Landschaft zu werfen.

Ärger mit fehlenden Containern: Wohin mit Altkleidern und Lumpen? Warum man sie in Zeitz gut entsorgen kann

Hier geht es zum Wertstoffhof in Zeitz: Und hier kann man Alttextilien und Lumpen entsorgen.

Zeitz/MZ. - Säcke mit Altkleidern oder Lumpen stehen am Wendischen Berg, an der Donaliesstraße, an der Friedensstraße, als warteten sie auf eine Abholung. Diese Art der Entsorgung findet man immer häufiger in Zeitz, seit viele Altkleidercontainer verschwunden sind. Dabei geht es auch anders.