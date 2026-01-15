Crossen/MZ/YVE. - Zum 35-jährigen Bestehen des Arbeitskreises Hallesche Auenwälder (AHA) geht es am Samstag, 28. Februar, zu einer Veranstaltung in das Klubhaus Crossen. Dort findet 10 Uhr eine Festveranstaltung statt. Bestandteil ist eine Winterexkursion zur Weißen Elster und dem Elsterfloßgraben. Der Erhalt und der Schutz von Natur, Umwelt und Landschaften gehören zu den wichtigsten Aufgaben des Arbeitskreises Hallesche Auenwälder. Dennoch werde diesen Themen noch immer nicht die Aufmerksamkeit und der Stellenwert eingeräumt, die sie dringend benötigen, heißt es in einer Presseinformation.

Anmeldung bis 20. Januar unter Telefon 0345/200 27 46 oder per E-Mail an [email protected]

Da setze die Arbeit von Umwelt- und Naturschutzorganisationen an – so auch die des ehrenamtlich tätigen und gemeinnützigen Arbeitskreises Hallesche Auenwälder (AHA). Er wurde am 23. Februar 1991 gegründet. Anlässlich seines 35-jährigen Bestehens veranstaltet er das Jubiläum in Crossen. Dabei will der Arbeitskreis auf seine Wurzeln zurückblicken, die bis 1980 reichen. Gleichzeitig werden bisherige Aktivitäten vorgestellt und zukünftige Vorhaben erläutert. Es gibt Vorträge über Wölfe, Streuobstwiese und Auen in der Stadt Gera.