Beim An- und Abradeln soll es von der Weinroute an der Weißen Elster dieses Jahr erstmals auch in das Mühltal bei Eisenberg gehen.

Anradeln 2026: Neue Route lockt mit Mühlen und Musik – doch es gibt Kritik

Das Radeln entlang der Weinroute an der Weißen Elster ist beliebt.

Droyssig/MZ. - Die Weinroute an der Weißen Elster soll in diesem Jahr zum Anradeln am 1. Mai und zum Abradeln am 3. Oktober verlängert werden. Dann können die Radler auch in das nahe Mühltal, welches zwischen Eisenberg und Bad Klosterlausnitz liegt, fahren. Dort warten bis zu acht Mühlen mit Unterhaltung und Getränken auf ihre Besucher.