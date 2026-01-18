weather heiter
Radtourismus auf der Weinroute bei Zeitz Anradeln 2026: Neue Route lockt mit Mühlen und Musik – doch es gibt Kritik

Beim An- und Abradeln soll es von der Weinroute an der Weißen Elster dieses Jahr erstmals auch in das Mühltal bei Eisenberg gehen.

Von Matthias Voss 18.01.2026, 10:00
Das Radeln entlang der Weinroute an der Weißen Elster ist beliebt. (Foto: Torsten Gerbank)

Droyssig/MZ. - Die Weinroute an der Weißen Elster soll in diesem Jahr zum Anradeln am 1. Mai und zum Abradeln am 3. Oktober verlängert werden. Dann können die Radler auch in das nahe Mühltal, welches zwischen Eisenberg und Bad Klosterlausnitz liegt, fahren. Dort warten bis zu acht Mühlen mit Unterhaltung und Getränken auf ihre Besucher.