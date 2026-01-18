Am Sonntagvormittag sorgte eine Hubschrauberlandung in Allstedt für Aufsehen. Nach einem schweren Sturz wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Die Feuerwehr unterstützte bei der Rettungsaktion.

Allstedt/MZ/bth - Eine Hubschrauberlandung sorgte am Sonntagvormittag in Allstedt für Aufsehen: Wie von der Leitstelle des Landkreises Mansfeld-Südharz zu erfahren war, war im Goetheweg in Allstedt eine Person gestürzt und hatte sich dabei so schwer verletzt, dass entschieden wurde, den Rettungshubschrauber zu alarmieren, um den Verletzten zur Weiterbehandlung ins Krankenhaus zu transportieren.

Um die verletzte Person aus dem Goetheweg bis zum Landeort zu transportieren und um die Landung selbst abzusichern, wurde die Feuerwehr per Sirene zur Hilfe gerufen.