An diesem Sonntag wird in Zeitz gewählt: Diese fünf Kandidaten wollen Oberbürgermeister werden

Zeitz/MZ - - Fünf Männer wollen in Zeitz ab dem 1. Mai Oberbürgermeister sein. Zugelassen zu der Wahl wurden fünf Kandidaten: Andreas Exler (FWZ), Andreas Huke (parteilos), Ralph Löbel (parteilos), Christian Thieme (CDU) und Bodo Walther (AfD).

Die Oberbürgermeisterwahl findet an diesem Sonntag, 5. März, statt. Eine mögliche Stichwahl ist für Sonntag, 26. März, geplant. Sie gibt es, wenn es am ersten Wahltag keinem Bewerber gelingt, mehr als 50 Prozent der Stimmen zu bekommen. Die 25 Wahllokale in Zeitz und in den Ortschaften haben am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Die MZ stellt alle Kandidaten im Porträt vor:

Die Kandidaten haben sich zudem in einem Forum Fragen der MZ und von Wählern gestellt. Das Forum war von der Stadtverwaltung Zeitz veranstaltet worden. Medienpartner war die Zeitzer Zeitung.

Rund 23.600 Einwohner der Stadt Zeitz und der Ortschaften Luckenau, Theißen, Nonnewitz, Pirkau, Zangenberg, Geußnitz, Würchwitz und Kayna sind aufgerufen, den Mann zu bestimmen, der ab 1. Mai Chef im Zeitzer Rathaus ist.