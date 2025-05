Vor 80 Jahren befreiten sich die im Arbeits- und Erziehungslager Festgehaltenen quasi selbst. Angehörige ihrer Familien sind bei Gottesdienst, Gedächtnismarsch und Kranzniederlegung am Gedenkort dabei.

Zöschen/MZ. - „Man kann keine Zukunft haben, wenn man die Vergangenheit vergisst“, das sagt Bartosz Banaszak, Bürgermeister von Jaraczewo, der polnischen Partnerstadt von Leuna, am Sonntag in seiner Rede an der Gedenkstätte für die Opfer des Arbeits- und Erziehungslagers Zöschen.