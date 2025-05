Am Sonntag kamen auf dem Marktplatz in Halle etwa 750 Menschen zusammen, um gegen die Alternative für Deutschland zu protestieren.

Halle (Saale)/MZ - In Halle haben am Sonntag, wie in zahlreichen anderen deutschen Städten auch, Menschen gegen Rechtsextremismus und für ein AfD-Verbot demonstriert. Aufgerufen dazu hatten das Netzwerk „Zusammen gegen Rechts“ und weitere zivilgesellschaftliche Organisationen.

Forderungen der Teilnehmer in Halle. (Foto: Marvin Matzulla)

In Berlin fand die zentrale Kundgebung am Brandenburger Tor statt. Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl am späten Nachmittag auf rund 4.000, die Veranstalter sprachen von etwa 7.500 Demonstranten. Insgesamt waren Kundgebungen in mehr als 60 Städten angekündigt. Die Organisatoren forderten die Politik auf, umgehend ein Verbotsverfahren gegen die AfD einzuleiten.