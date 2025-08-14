Traditionelles Fest steigt zum 52. Mal in der Elsteraue. Drei tolle Tage mit Sommerkino, Fasching, Familienprogramm und Wettkampf der Feuerwehren. Wohin man am Wochenende gehen kann.

Am Wochenende wird der Tümpel zur Partymeile - Was in Predel geboten wird

An der Bundesstraße 2 kann man die Werbung für das Predeler Tümpelfest nicht übersehen. Es findet am bevorstehenden Wochenende von Freitag bis Sonntag auf dem Tümpel in den Elsterwiesen statt. Ortsbürgermeister Falko Richter ist mit dabei und wünscht sich viele Gäste.

Predel/MZ. - Bange Blicke auf die Wetter-App. Am Wochenende könnte es Gewitter mit Regen geben, doch gerade da steigt doch in Predel das Tümpelfest. „Bei Regen haben wir viel Spaß, patschen durch die Pfützen und den Schlamm und müssen lachen“, plaudert Udo Kellner. Er ist zwar kein Mitglied im Verein, doch viele aus dem Dorf packen bei den Vorbereitungen mit zu. Da muss der Rasen gemäht und das Festzelt aufgebaut werden. Am Bungalow werden Fenster geputzt und die Hütten gereinigt, Bänke und Tische auf die Festwiese geräumt. Viele aus dem Dorf helfen mit.