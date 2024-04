Am Schlangenweg in Zeitz ist eine Lösung für neue Straßenbeleuchtung in Sicht

Die Betonmasten der Lampen am Zeitzer Schlangenweg sind in einem schlechten Zustand. Die Frage ist, wie sicher sie sind. Doch es gibt bereits eine Lösung für den Abbau und für neue Lampen.

Zeitz/MZ. - Der Zustand der Straßenlampen an der Zeitzer Röntgenstraße – am sogenannten Schlangenweg – war nicht nur einigen Autofahren und Passanten, sondern auch Stadtrat Jörn Röhler (ALL/FDP/FWT) aufgefallen. Besonders vertrauenserweckend sahen die Betonmasten, die einige Jahre auf dem Buckel haben, nicht mehr aus. Wie sicher sind sie noch? Und wie will man sie am Rand dieser viel befahrenen Straße reparieren?

Bereits am 12. März hatte Röhler bei der Stadtverwaltung nachgefragt. „Bei aller Freude über mit Fördermitteln teilfinanzierte neue Projekte in unserer Heimatstadt erlaube ich mir den Hinweis auf einen aus meiner Sicht problematischen Sanierungsstau im Bereich der viel befahrenen Röntgenstraße“, schrieb er an den Oberbürgermeister, „wie schätzt der Bereich Technisches Zeitz/SSBZ die Sicherheit der Straßenbeleuchtung am Schlangenweg ein?“ Die frei liegende Stahlarmierungen unter dem wegbröckelnden Beton lassen aus Röhlers Sicht Zweifel an der Stand- und Verkehrssicherheit der Lampen aufkommen. „Kann die Stadt die Sicherheit für die nahe Zukunft garantieren beziehungsweise: Wer haftet im Schadensfall?“

Die wie auch immer geartete Behebung solcher Schäden ist immer mit Kosten verbunden. Darauf wies auch Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) im Zwischenbescheid auf die Anfrage hin. Aktuell sei der Haushalt der Stadt Zeitz zwar beschlossen, aber noch nicht von der Kommunalaufsicht genehmigt. Doch mittlerweile gab es eine andere Lösung.

Nach einer erneuten Nachfrage erhielt Jörn Röhler nun eine Antwort und erfuhr, dass dem Sachgebiet Straßenbau und Verkehr dieser Missstand bekannt sei. Und nicht nur das: Es wurde auch schon nach Lösungsmöglichkeiten gesucht. „Mittlerweile konnten wir den Rückbau der desolaten Betonmaste im Zuge einer anderen Baumaßnahme beauftragen“, antwortet Axel Thamm vom Sachgebiet Straßenbau und Verkehr im Fachbereich Technisches Zeitz. „Damit einhergehend erfolgt die Herstellung einer Erdkabeltrasse auf dem gegenüberliegenden Gehweg.“

Das bedeutet neue Lampen für die Straße. „Die neue Beleuchtungsanlage wurde mittels einer lichttechnischen Berechnung geplant und wird entsprechend durch die Stadtreinigungs- und Servicebetrieb Zeitz GmbH errichtet.“