Von 10 bis 18 Uhr können Besucher des Schlossparks Moritzburg in Zeitz viel erleben.

Alles ist vorbereitet: Frühlingsmarkt im Schlosspark Zeitz lockt am Sonntag

Kurz vor 10 Uhr am Sonntag: Der Schlosspark Moritzburg ist für den Frühlingsmarkt gerüstet, die Gäste können kommen.

Zeitz/MZ. - Sonnenschein und Frühlingsfest: Im Schlosspark Moritzburg hat am Vormittag die erste Großveranstaltung der Saison begonnen: Zeitzer und Gäste der Stadt sind zum traditionellen Frühlingsmarkt eingeladen. Und der ist für gewöhnlich ein Höhepunkt in Zeitz. Es gibt Markttreiben, Leckereien und Livemusik. So gibt es Töpfer- und Korbwaren, Wein, handgemachte Kleidung, Pflanzen und Ziergegenstände für den Garten und vieles mehr zu entdecken und zu haben. Zu dem Markttreiben und zahlreichen Ständen mit Deftigem und Süßem haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sachgebietes Kultur und Tourismus auch ein buntes Programm geplant. Von 10.30 bis 17 Uhr stehen Livemusik mit redATTACK – die Drumshow, Max Schwanethal und dem Duo Capriccio auf dem Programm. Dazu gibt viele Angebote für Kinder und ein Zauberkünstler, eine ganz besondere Schubkarre und ein Clown sind im Park unterwegs. Dutzende Händler haben ihre Stände aufgebaut.

Zum Frühlingsmarkt kostet der Eintritt fünf Euro, für Kinder bis 13 Jahre einen Euro und ermäßigt sowie für Inhaber der Schlosspark-Saisonkarte drei Euro.