In der Nacht zum Freitag kam es zu zwei Bränden in der Innenstadt von Halle.

Halle (Saale) - In der Nacht zum Freitag sind in der Sternstraße in Halle aus bisher ungeklärten Gründen mehrere Müllcontainer in Flammen aufgegangen.

Die Feuerwehr wurde gegen 1 Uhr in die Sternstraße gerufen. Mittels eines C-Rohrs wurde das Feuer gelöscht.

Die Feuerwehr kam in der Sternstraße zum Einsatz. (Foto: Marvin Matzulla)

Die Müllcontainer brannten vollständig ab. An der Hausfassade sowie an einem Holzunterstand entstanden Sachschäden. Nur wenige Stunden zuvor brannte am Jerusalemer Platz ein Baustellencontainer. In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.