Lange war es ein Gerücht, nun ist es bestätigt: Wo die Filiale einzieht.

Action kommt nach Zeitz: Unternehmen gibt Eröffnungstermin bekannt

Action kommt mit einer Filiale nach Zeitz.

Zeitz/MZ. - Die Spatzen pfeifen es in Zeitz seit Monaten von den Dächern. Aber nun ist es von Firmenseite bestätigt und die Zeit der Gerüchteküche vorbei. Das aus den Niederlanden stammende Unternehmen Action, das mit preisgünstigen Alltags- und Dekorationsartikeln handelt, wird in Zeitz eine Filiale eröffnen.