  4. Einkaufen in Zeitz: Action kommt nach Zeitz: Unternehmen gibt Eröffnungstermin bekannt

Lange war es ein Gerücht, nun ist es bestätigt: Wo die Filiale einzieht.

Von Torsten Gerbank Aktualisiert: 17.01.2026, 20:11
Action kommt mit einer Filiale nach Zeitz.
Action kommt mit einer Filiale nach Zeitz. (Foto: DPA)

Zeitz/MZ. - Die Spatzen pfeifen es in Zeitz seit Monaten von den Dächern. Aber nun ist es von Firmenseite bestätigt und die Zeit der Gerüchteküche vorbei. Das aus den Niederlanden stammende Unternehmen Action, das mit preisgünstigen Alltags- und Dekorationsartikeln handelt, wird in Zeitz eine Filiale eröffnen.