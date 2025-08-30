Ab 1. September 2025 geht noch mehr Verkehr über die Hauptstraße in Nonnewitz. Über was sich der Ortsbürgermeister Ralf Schenk ärgert.

Nonnewitz/MZ/HMN. - Am Montag, 1. September 2015, wird das Verkehrsaufkommen im Zeitzer Stadtteil Nonnewitz noch einmal erhöht. Dann ist für den Rest der Woche die Zeitzer Straße der Ortslage Draschwitz aufgrund der Deckensanierung, die im Auftrag der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt durchgeführt wird, voll gesperrt.

Die Umleitung des Verkehrs erfolgt dann ab Profen über die Magistrale, über Nonnewitz nach Theißen. „Unsere Straßen werden dadurch noch kaputter“, so Ralf Schenk, Ortsbürgermeister von Nonnewitz. „Aber wir werden ja nicht gefragt. Dabei sind einige Schlaglöcher gerade mal notdürftig geflickt, viele weitere aber noch vorhanden.“

Er wisse, dass sich der Lärm durch die bevorstehende Umleitung erhöhe und die Bürger noch unzufriedener sein werden. „Es ist der Kleinverkehr, der nächste Woche mit Krach durch unsere Ortschaft brettern wird. Aber die Verwaltungsangestellten der Stadt Zeitz verstecken sich hinter dem fehlenden Haushalt. Nein, im Moment ist ist die Sachlage nicht befriedigend“, gibt Ralf Schenk zu.

Außerdem habe er sich gewünscht, dass das Verkehrssmiley mit Beginn des neuen Schuljahres wieder aufgestellt wird. „Das ist bis heute nicht passiert“, ärgert er sich.