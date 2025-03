Zeitz/MZ. - Autofahrer auf der Autobahn 9 müssen in dieser Woche mit Behinderungen rechnen: So werden von Montag, 31. März 2025, bis Freitag 2025, 4. April, zwischen der Anschlussstelle Halle und dem Schkeuditzer Kreuz in Fahrtrichtung München abschnittsweise tagsüber und nachts Spuren gesperrt. Grund seien Reparaturarbeiten, teilte die Autobahn-GmbH mit. Zudem wird von Mittwoch, 2. April 2025, 12 Uhr, bis Donnerstag, 3. April 2025, 5 Uhr, in Fahrtrichtung München die Anschlussstelle Wiedemar gesperrt – ebenfalls wegen Reparaturen. Der ausfahrende Verkehr werde über die Anschlussstelle Schkeuditz, der auffahrende Verkehr über die A9 in Richtung Berlin zur Anschlussstelle Halle umgeleitet.