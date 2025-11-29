Anrufer teilt mit, Angehörige einer 90-jährigen Seniorin sei in einen Unfall verwickelt und später wird das Geld bei der Seniorin in Zeitz von Unbekannten abgeholt.

Burgenlandkreis/MZ. - – Am Freitag wurde ein sogenannter Schockanruf angezeigt, bei dem unbekannte Täter erfolgreich waren. Eine Seniorin aus Zeitz wurde am Donnerstagabend Opfer dieser Masche. Sie bekam einen Anruf, in welchem ihr weisgemacht wurde, eine Verwandte habe einen tödlichen Unfall verursacht und müsse nun eine sechsstellige Summe zahlen, so heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Man fragte die 90-Jährige aus und gab sich dann mit verfügbaren 12.000 Euro als Anzahlung zufrieden, die ein Unbekannterin Zeitz abholte. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.