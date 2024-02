Den 29. Februar gibt es nur aller vier Jahre wenn Schaltjahr ist. Das hat für fast 40 Menschenin der Region Auswirkungen auf das Geburtstagsfest. Was den Tag besonders macht.

29. Februar in Zeitz: „Echte“ Geburtstagsparty oder Schaltjahr-Unglück

Zeitz/MZ. - Für 17 Zeitzer ist dieser Donnerstag ein ganz besonderer Tag: Sie feiern nach vier Jahren wieder einmal am wirklichen Geburtsdatum ihren Ehrentag. Wie übrigens für rund 55.000 Menschen zwischen vier und 99 Jahren in Deutschland und knapp fünf Millionen weltweit. Und 1.700 von ihnen feiern zum ersten Mal „richtig“. Sie wurden nämlich am 29. Februar 2020 geboren.