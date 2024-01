Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/Mz. - Es ist kalt am Samstagmorgen im Zeitzer Dom. Doch der Auftritt von 21 Kindern im Alter von fünf bis 13 Jahren erwärmt die Herzen der vielen Gäste im Kirchenschiff. Es sind alles kleine Könige, die am Tag der Heiligen Drei Könige ein wichtige Rolle im Gottesdienst übernehmen. Manche sind katholisch, andere evangelisch und wieder andere einfach nur neugierig. Sie tragen farbenfrohe Gewänder, goldene Kronen und stellen die Heiligen Drei Könige dar. „Ich bin zum ersten Mal an so einem feierlichen Gottesdienst dabei“, plaudert die kleine Lotta. Das Mädchen wohnt in Trebnitz, ist sechs Jahre alt und lernt in der ersten Klasse der Freien Evangelischen Grundschule Zeitz. Über jene Schule lernte sie Gemeindepädagogin Yvette Lange und viele andere Kinder kennen. Denn seit einigen Wochen üben sie alle gemeinsam für ihren großen Auftritt im Zeitzer Dom. Da werden Lieder gesungen, die Geschichte von den Heiligen Caspar, Melchior und Balthasar erzählt und für den feierlichen Gottesdienst geprobt.