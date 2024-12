Die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie zeigen: Ein Verbundmuseum mit Hauptstandort in Deuben hat großes Potenzial.

Alttröglitz/MZ/MW - Ein Mitteldeutsches Bergbaumuseum ist umsetzbar und bietet „vielversprechende Potenziale“. Zu diesem Ergebnis kommt eine Machbarkeitsstudie, die der Burgenlandkreis und der Landkreis Mansfeld-Südharz für rund 200.000 Euro in Auftrag gegeben hatten und die am Dienstag im Hyzet-Kongresszentrum vorgestellt wurde. Es soll sich um einen Verbund mit mehreren untersuchten Standorten handeln. Der Hauptstandort im Burgenlandkreis soll der Veredelungskomplex in Deuben werden. Zum Verbund soll auch das Zeitzer Industriemuseum Brikettfabrik Herrmannschacht gehören.