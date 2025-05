Kameraden aus Abtsdorf und Umgebung rücken am Samstagmorgen zu einem Wohnhausbrand aus. Am Sonntag werden sie erneut alarmiert.

Am Sonntagmorgen mussten die Feuerwehren erneut in die Abtsdorfer Siedlerallee ausrücken. Bereits am Sonnabend hat es dort gebrannt.

Abtsdorf/MZ. - Riesenschrecken in den Morgenstunden. Innerhalb von 25 Stunden heulten die Sirenen in Abtsdorf und Umgebung an diesem Wochenende gleich zweimal. Sonnabend um 4.54 Uhr, Sonntag eine Stunde später. Jedes Mal hieß es Wohnhausbrand. Beide Male wurden die Kameraden in die Abtsdorfer Siedlerallee in die Nähe der Grundschule alarmiert. Die Polizei ermittelt.