Wittenberg/MZ - Am 13. März befuhr eine 29-jährige Mercedes-Benz-Fahrerin um 05.42 Uhr in Wittenberg die Straße der Völkerfreundschaft in Richtung Schillerstraße mit der Absicht, nach rechts in die Schillerstraße abzubiegen.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 61-jährigen Radfahrerin, welche die Schillerstraße in Richtung Sternstraße befuhr. Die Radfahrerin kam in der Folge zu Fall und verletzte sich leicht. Sie wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Zudem entstand Sachschaden.