  4. Einbruch im Landkreis Wittenberg: Zeuge ertappt mutmaßlichen Einbrecher in Kemberg: 29-Jähriger wollte Garage aufbrechen

Ein 29-jähriger Mann soll am Dienstagabend versucht haben, in eine Garage im Kemberger Mühlenweg einzubrechen. Der Täter wurde ermittelt, gegen ihn läuft ein Strafverfahren.

22.10.2025, 17:43
In Kemberg soll ein Mann versucht haben, in eine Garage einzudringen. (Foto: Nicolas Armer/dpa)

Kemberg/MZ - Ein Zeuge beobachtete am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr einen Mann, der gewaltsam in eine Garage im Mühlenweg in Kemberg einzudringen versuchte. Nach ersten Feststellungen des 59-jährigen Garageneigentümers wurde bei diesem Einbruchsversuch das Tor leicht beschädigt. Als Täter konnte ein 29-jähriger, polizeibekannter Mann ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.