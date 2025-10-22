Ein 29-jähriger Mann soll am Dienstagabend versucht haben, in eine Garage im Kemberger Mühlenweg einzubrechen. Der Täter wurde ermittelt, gegen ihn läuft ein Strafverfahren.

Kemberg/MZ - Ein Zeuge beobachtete am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr einen Mann, der gewaltsam in eine Garage im Mühlenweg in Kemberg einzudringen versuchte. Nach ersten Feststellungen des 59-jährigen Garageneigentümers wurde bei diesem Einbruchsversuch das Tor leicht beschädigt. Als Täter konnte ein 29-jähriger, polizeibekannter Mann ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.