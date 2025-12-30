Bäckerei in Wörlitz feiert zum Beginn des neuen Jahres ihr zehnjähriges Bestehen. Welche Überraschung die Kunden am 7. Januar erwartet.

Susann und Andreas Doneck bereiten die Jubiläumstage vom 7. bis 10. Januar vor. Dann besteht ihre Bäckerei zehn Jahre.

Wörlitz/MZ. - Rein handwerklich gesehen wäre sie wohl überhaupt kein Problem gewesen: eine zehnstöckige Torten-Kreation zum zehnjährigen Bestehen. Aber: Bereits mit der Entnahme des ersten Stücks hätte der Anblick an Zauber verloren. Deshalb wird es in der Wörlitzer Bäckerei Doneck gleich zum Jahresauftakt eine Überraschung ohne Zuckerguss, dafür aber mit herzhafter Kruste geben.