Das Edeka-Center in Wittenberg ist einer von rund 70 Märkten, die der WWF für Nachhaltigkeit ausgezeichnet hat. Welche Veränderungen das für die Kunden mit sich bringt.

Wofür das Edeka-Center in Wittenberg vom WWF ausgezeichnet wird

Abteilungsleiter Lucas Ruhle legt unverpackte Pilze in die Auslage – ein Beispiel für die nachhaltigen Veränderungen im Markt.

Wittenberg/MZ. - Ein Stück Fleisch, Käse oder Fisch frisch an der Theke, unverpacktes Obst aus der Region und Produkte, die kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums stark reduziert angeboten werden. Für viele Kunden des E-Centers in Wittenberg ist nachhaltigeres Einkaufen mittlerweile längst Teil des Alltags. Doch jetzt ist es offiziell: Der Supermarkt wurde von der Umweltschutzorganisation WWF dafür als einer von derzeit insgesamt rund 70 in Deutschland ausgezeichnet. Um dieses Siegel zu erhalten, mussten im Geschäft zahlreiche Maßnahmen umgesetzt werden.