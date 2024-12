Ehrenamt in Sachsen-Anhalt

WITTENBERG/MZ. - Für Silvia Guttenberger hielt der Dezember eine Überraschung bereit. Da sie in ihrer Arbeit und innerhalb ihres ehrenamtlichen Engagements kaum etwas mit Landes- oder Bundespolitik zu tun hat, wusste sie die Einladung in den Landtag Sachsen-Anhalts zunächst gar nicht einzuordnen. Erst nach längerem Abwägen und gutem Zureden ihrer Familie war sie dieser gefolgt. Der von ihr selbst gegründete Wittenberger Verein „Zukunft Afrika“ erhielt in diesem Jahr den Reinhard-Höppner-Engagementpreis.